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NaVi подписали сразу трех гроссмейстеров

"Рожденные побеждать" открыли собственное шахматное подразделение.
Сегодня, 15:05
Александр Бортник / olympic.org
Александр Бортник / olympic.org

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила о подписании сразу троих гроссмейстеров.

Напомним, в этом году на Esports World Cup впервые появятся шахматы, потому киберспортивные команды срочно начали подписывать контракты с гроссмейстерами.

Цвета NaVi будут защищать Нодирбек Абдусаттаров (№6), Уэсли Со (№11) и украинский гроссмейстер Александр Бортник (№166).

Все трое шахистов дебютируют уже 16 февраля на онлайн турнире Chessable Masters, а затем выступать на второй мероприятии уже в середине мая. Затем 12 лучших игроков в рейтинге CCT поедут на Esports World Cup.

Ранее также Магнус Карлсен присоединился к киберспортивному коллективу.

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