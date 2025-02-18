Третий шахматист мира присоединился к Team Falcons

Хикару Накамура продолжит выступления в киберспорте. Он будет защищать цвета Falcons, сообщает официальный X организации.

Пятикратный чемпион США и третий в рейтинге ФИДЕ шахматист выбрал команду в преддверии Esports World Cup. В этом году шахматы впервые попали в программу соревнований. Ранее Накамура сотрудничал с TSM и Misfits Gaming.

The next move is clear—@GMHikaru joins Team Falcons. 🦅♟



Welcome to the nest! pic.twitter.com/y5VcrOiRzY — Falcons Esports (@FalconsEsport) February 17, 2025

Falcons стремятся составить конкуренцию Team Liquid. Нидерландская организация ранее подписала двух лучших гроссмейстеров планеты – Магнуса Карлсена и Фабиано Каруану. Шахматный турнир с призовым фондом в 1,5 млн долларов состоится летом.

К слову, ранее легенда НБА Роуз инвестировал средства в шахматный проект Карлсена.

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