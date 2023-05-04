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Международная федерация велосипедистов также допустила росиян и белорусов

А Украине подарят 100 тысяч франков.
Сегодня, 14:09
UCI
UCI

Международная федерация велоспорта (UCI) объявила, что разрешит участвовать в турнирах под своей эгидой росиянам и белорусам, но только в качестве нейтральных спортсменов.

UCI заявила, что адаптировалась под рекомендации МОК, подчеркнув, что именно они первыми среди федераций поддержали Украину.

Также федерация заявила, что хоть и осуждает росийскую агрессию, она продолжит выступать за то, что все спортсмены имеют право на участие, независимо от национальности или гражданства. По этой позиции федерация поддерживает абсолютный нейтралитет.

При этом украинской федерации велоспорта подарят 100 тысяч франков, а также материальную и техническую поддержку. Ранее, кстати, UCI также поддерживала украинских спортсменов, подарив федерации вспомогательные автомобили и кредит.

Росияне и белорусы смогут принять участие в соревнованиях уже начиная с 1 июня. Сохранился лишь запрет на проведение турниров на территории стран-агрессоров.

Ранее Международная федерация каноэ также допустила граждан из-за поребрика к соревнованиям.


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