Международная федерация каное разрешила вернуться россиянам и белоруссам к турнирам

Международная федерация каное (ICF) приняла решение позволить россиянам и белоруссам к участию в соревнованиях.

Функционеры заявили, что представители стран-оккупантов будут выступать на турнирах в статусе "нейтральных" атлетов, а также переложила ответственность с себя на организаторов турниров

.

Читай также: Двукратная призерка Токио: Я сейчас нахожусь в Умани, трагедия произошла рядом

"Решение было принято после широких консультаций в международном сообществе гребцов на каноэ и рассмотрения беспокойства, высказанного организаторами соревнований.

Будет создана независимая комиссия для рассмотрения всех заявок российских и белорусских спортсменов, желающих выступать как нейтральные спортсмены. График их включения в соревнования будет определен после того, как эта независимая комиссия установит правила и положения, необходимые для рассмотрения соответствия спортсмена требованиям, и после подтверждения антидопинговых процедур Международным агентством тестирования (ITA).

ICF приняла меры в отношении беспокойства, высказанного ключевыми заинтересованными сторонами и организационными комитетами, чтобы принять дополнительные меры для безопасной организации соревнований и безопасности спортсменов.

Совет ICF сохранит запрет для всех российских и белорусских официальных лиц. Официальным лицам не будет разрешено заседать в любом качестве или присутствовать на мероприятиях ICF.

Решение ICF демонстрирует приверженность соблюдению принципов спорта, одновременно осуждая действия правительств россии и беларуси в Украине. ICF будет продолжать работать над поддержкой гребли на каноэ в Украине, обеспечивая при этом уважение к автономии спорта", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что аналогичное решение приняла международная федерация дзюдо, которая при том разрешила принимать участие в турнирах членам ЦСКА, что противоречит рекомендациям МОК.