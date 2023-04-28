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Двукратная призерка Токио: Я сейчас нахожусь в Умани, трагедия произошла рядом

Людмила Лузан отказалась от дальнейших выступлений.
Сегодня, 10:34
Людмила Лузан / Instagram
Людмила Лузан / Instagram

Украинская спортсменка Людмила Лузан также отреагировала на утренний ракетный удар по Украине.

Напомним, что одна из ракет попала в многоквартирный дом в Умани, на данный момент известно о десяти погибших, среди которых ребенок.

Чемпионка мира по гребле на каноэ в момент атаки находилась в Умани, где сегодня должен пройти этап Кубка Украины. Людмила заявила, отказывается от участия в соревнованиях.

"Трагедия произошла рядом с отелем, где находится наша команда. Я проснулся ночью от взрыва, все тряслось! Русня попала в жилой дом, где находились обычные мирные люди! Есть погибшие и раненые, завалы разбирают до сих пор.

Сегодня финальные заезды на 200 м. Я отказываюсь участвовать в соревнованиях, я не выхожу на старт! Считаю это неуместным, когда в городе траур, а мы будем выступать, после ракетной атаки. Наблюдая как город в панике и скорби... Очень сочувствую всем семьям погибших и раненых", - написала Лузан в социальных сетях.

Также спортсменка обратилась к Международной федерации каноэ с претензией, что они вообще обсуждают допуск росиян до соревнований, когда в Украине идет война. На текущий момент пост Людмилы был удален.

Ранее также об обстрелах Умани высказалась украинская команда по CS:GO Monte.


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