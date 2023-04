Украинская команда по CS:GO жестко отрегагировала на утренние обстрелы Умани

Киберспортивный коллектив Monte жестко отреагировал на очередную ракетную атаку по Украине ранним утром 28 апреля.

Напомним, что одна из ракет попала в многоквартирный дом в Умани. На момент написания статьи известно о девятерых погибших, среди которых один ребенок.

Команда выложила в своем Твиттере фотографии с места трагедии и задалась очень важным вопросом: "И даже после такого, вы все равно будете спрашивать, почему мы не жмем им руки? Мы никогда не простим их".

Even after that, you will ask why we are not shaking their hands? 🤬



We will never forgive them. #RussiaIsANaziState #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/7kbp4EBpBQ