Экс-тренеру Monte грозит серьезный тюремный срок

Бывший тренер Monte Иван AiyvaN Семенец, вероятно, находится ща решеткой с января.

AiyvaN раньше часто появлялся в студии Maincast, а также вел свой Телеграм-канал, однако перестал появляться на публике в середине января.

При этом Monte лишь в августе распрощались с тренером.

В январе полиция задержала 28-летнего киевлянина, который напал с ножом на сотрудника ГБР. Суд взял его под стражу без возможности внесения залога.

В опубликованных заблюреных фото подозреваемого многие узнали как раз AiyvaN. Если это действительно он, то ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее NaVi почти дошли до финала IEM Cologne 2025.

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