Monte посадили Dycha в запас, его замена уже известна

Украинский коллектив Monte официально объявил, что Павел dycha Дыха отправился в инактив.

В официальном заявление команда рассказала, что игрок сам принял решение сделать паузу в карьере, а потому было Monte поддержат решение своего игрока.

Также команда анонсировала нового игрока, который должен будет заменить dycha.

Однако на сайте HLTV уже доступна заявка команды на предстоящий матч против PARIVISION. В ней на месте dycha заявлен Владислав leen Степанов, который на данный момент находится без команды.

Несколько позднее Monte подтвердили информацию, официально представив Степанова в качестве своего нового игрока.

Ранее также сообщалось, что NaVi подписали троих гроссмейстеров.

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