"Посмотри, что делает твой спонсор": Игрок украинской команды Monte обратился к россиянину после обстрела Умани

Сергей "Demqq" Демченко не сдержал слов после очередного ракетного удара по Украине.

В ночь с 27 на 28 апреля россия нанесла ракетный удар по многим городам Украины и областей.

Украинский киберспортсмен Сергей "Demqq" Демченко, который представляет команду Monte, отреагировал на происхожящее.

Украинец в Twitter опубликовал эмоциональный пост, в котором обратился к представителю страны-агрессора Андрею Jerry Мехрякову.

"Пи***асы, просто конченые пи***асы, а соседи с дочкой в возрасте 3 лет не выжили. Посмотри Jerry "что делает твой спонсор", хотя кого я обманываю", - написал Demqq.

Підараси, просто кончені підари, а сусіди з донькою 3років не вижили. Подивись @Jerrycsgo1 «что делает твой спонсор» хоча кого я обманію pic.twitter.com/E5FTaBnbfy — Demchenko Sergiy (@demqqqq) April 28, 2023

Отметим, что Jerry выступает за российскую команду Forze, спонсором которой является нефтяная компания Лукойл.

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