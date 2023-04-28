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"Посмотри, что делает твой спонсор": Игрок украинской команды Monte обратился к россиянину после обстрела Умани

Сергей "Demqq" Демченко не сдержал слов после очередного ракетного удара по Украине.
Сегодня, 08:41
Сергей
Сергей "Demqq" Демченко / HLTV

В ночь с 27 на 28 апреля россия нанесла ракетный удар по многим городам Украины и областей.

Украинский киберспортсмен Сергей "Demqq" Демченко, который представляет команду Monte, отреагировал на происхожящее.

Украинец в Twitter опубликовал эмоциональный пост, в котором обратился к представителю страны-агрессора Андрею Jerry Мехрякову.

"Пи***асы, просто конченые пи***асы, а соседи с дочкой в возрасте 3 лет не выжили. Посмотри Jerry "что делает твой спонсор", хотя кого я обманываю", - написал Demqq.

Отметим, что Jerry выступает за российскую команду Forze, спонсором которой является нефтяная компания Лукойл.

Ранее стали известны скандальные детали соглашения между турецким топ-клубом и Газпромом.


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