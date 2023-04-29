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Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Весьма неприятное решение от IJF.
Сегодня, 19:25
Дзюдо / Getty Images
Дзюдо / Getty Images

Международная федерация дзюдо допустила российских и белорусских спортсменов для участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

"Квалификация на Олимпиаду-2024 в Париже уже началась. Наше решение предоставляет возможность справедливого участия и равные шансы всем дзюдоистам, стремящимся к своим олимпийским мечтам", - говорится в заявлении федерации.

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Чемпионат мира в Дохе 2023 состоится с 7 по 14 мая, там будут разыгрываться значительные баллы, и "это решение предоставляет возможность справедливого участия и равные шансы всем дзюдоистам, которые идут к своим олимпийским мечтам".

Отметим, Международная федерация дзюдо уже второй раз возвращает россиян и белорусов к соревнованиям. Впервые это было сделано летом 2022 года, а в сентябре того же года атлетов из россии и беларуси снова отстранили от соревнований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дзюдо россия война беларусь

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