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Украина не станет сниматься с отбора на ЧЕ-2024 из-за участия беларуси

Национальная сборная продолжит бороться за право сыграть на Евро в Германии.
Сегодня, 13:54
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Сборная Украины по футболу продолжит свои выступления в квалификации чемпионата Европы 2024 года, несмотря на участие в этом же отборе сборной беларуси.

С соответствующим заявлением выступил отстраненный президент УАФ Андрей Павелко, опубликовавший сообщение в своих социальных сетях.

"Национальная сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Спасибо Министерству молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации! Далее привожу текст полученного от Министерства письма".

"Учитывая решение Исполкома Союза Европейских футбольных ассоциация (УЕФА) от 27.05.2022 насчет разведения украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, исполняя пункт 5 вышеупомянутого указа, структурные подразделения Минмолодежьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие и белорусские команды".

"В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, для решения вопросов, связанных с дальнейшим участием в соревнованиях, должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодежьспорта".

"От себя добавлю, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне".

"Также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии".

Напомним, что согласно с принятым указом Министерства молодежи и спорта украинские спортсмены и команды не будут принимать участие в соревнованиях, в которых будут россияне и белорусы.

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