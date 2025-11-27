Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение снять все санкции и разрешить выступать российским дзюдоистам под национальной символикой.

В своем заявлении IJF сообщила:

"Спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных учреждений, и наша обязанность — защищать спорт и наших спортсменов.

Спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния. Дзюдо, основанное на ценностях мира, единства и дружбы, не может позволить себе стать платформой для геополитических целей".

Отметим, что президентом IJF является австриец Мариус Визер, который в 2012 году присвоил владимиру путину восьмой дан по дзюдо. Однако после начала полномасштабного вторжения россии в Украину он был лишен этого титула.

