Дмитренко оценила свое выступление на этапе Кубка мира в Обергофе

Поблагодарила болельщиков за поддержку на гонке.
Сегодня, 13:45       Автор: Валентина Чорноштан
Кристина Дмитренко / Getty Images
Кристина Дмитренко / Getty Images

В воскресенье, 11 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялся заключительный старт - женская гонка преследования.

В ней приняла участие украинская биатлонистка Кристина Дмитренко, которая заняла 35-е место и поделилась мыслями о своем выступлении.

Погода была очень классная, ветер присутствовал, но постоянный, без порывов, поэтому было проще под него адаптироваться.

И мужчины в эстафете, и женщины достаточно много промахнулись на огневых рубежах. Два промаха в такой гонке для вас — это удовлетворительный результат?

Два промаха — это недоработка, можно было обойтись нулем. Лежа поспешила, стоя отключилась и не отработала выстрел так, как нужно.

Что больше всего запомнилось в сегодняшнем старте?

Гонка получилась очень динамичной, трасса была быстрой. Подъемы я отрабатывала хорошо, но где-то не хватало скольжения на лыжах, а на спусках местами теряла контакт с соперницами.

Как оцениваете этап в Оберхофе в целом?

В общей сложности — 50 на 50. Хорошая стрельба, а вот ход под вопросом. Но с каждым стартом я чувствую себя лучше, поэтому собираю чемоданы на следующий этап — и все с нового листа, с новым запалом.

В Оберхофе много наших болельщиков. Как вас поддерживали?

Болельщиков было очень много, гул стоял по всей трассе, иногда тренеров не слышала, хотя они находились совсем рядом. Издалека было видно наш флаг, слышала наших болельщиков. Спасибо всем, кто приехал и поддержал нас!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристина Дмитренко

