Ястремская стартует на турнире WTA500 в Аделаиде. Уже определилась соперница для украинки

С 12 по 17 января пройдет турнир серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия), в котором примет участие Даяна Ястремская.

Украинская теннисистка в первом круге соревнований получила новую соперницу. Вместо румынки Сораны Кирсти Даяна сыграет против чешки Катарины Синяковой, игра пройдет во вторник, 13 января. Добавим, что для теннисисток это будет первая очная встреча.

Отмечается, что чешка является лаки-лузером на этом турнире, поскольку Сорана Кирстя отказалась от участия в соревнованиях из-за травмы лодыжки.

Напомним, что на этот турнир была заявлена и другая украинка - Марта Костюк, однако она решила немного отдохнуть после выхода в финал в Брисбене.

На нашем сайте вы можете посмотреть обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!