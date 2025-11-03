Украинские дзюдоисты снова среди призёров чемпионата Европы

Во время чемпионата Европы U23 сборная Украины по дзюдо завоевала бронзовые медали.

Украинские дзюдоисты выступили в смешанных соревнованиях. В 1/4 финала наша команда встретилась со сборной Венгрии и одержала победу со счетом 4:3 по поединкам.

Читай также: Украинская тяжелоатлетка Ивженко триумфально завершила молодёжное Евро-2025

В полуфинале украинцы противостояли сборной Франции и уступили со счетом 1:4, после чего получили шанс побороться за бронзовые награды.

В поединке за третье место сборная Украины уверенно обыграла команду Португалии со счетом 4:1 и завоевала бронзовые медали.

Отметим, что для украинской команды это вторая награда чемпионатов Европы среди смешанных сборных.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!