Украинские дзюдоисты снова среди призёров чемпионата Европы

Взяли бронзу.
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Федерация дзюдо Украины / ukrainejudo.com
Федерация дзюдо Украины / ukrainejudo.com

Во время чемпионата Европы U23 сборная Украины по дзюдо завоевала бронзовые медали.

Украинские дзюдоисты выступили в смешанных соревнованиях. В 1/4 финала наша команда встретилась со сборной Венгрии и одержала победу со счетом 4:3 по поединкам.

В полуфинале украинцы противостояли сборной Франции и уступили со счетом 1:4, после чего получили шанс побороться за бронзовые награды.

В поединке за третье место сборная Украины уверенно обыграла команду Португалии со счетом 4:1 и завоевала бронзовые медали.

Отметим, что для украинской команды это вторая награда чемпионатов Европы среди смешанных сборных.

