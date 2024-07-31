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"Боль, разочарование, несбывшаяся мечта": Билодид впервые высказалась о вылете с Олимпиады-2024

Украинская дзюдоистка прервала молчание после неудачного выступления на Играх.
Сегодня, 14:35
Дарья Билодид / instagram.com/dariabilodid7
Дарья Билодид / instagram.com/dariabilodid7

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид эмоционально прокомментировала свой вылет с Олимпийских игр-2024 в Париже.

Спортсменка впервые высказалась о неудачном выступлении у себя в Instagram.

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"Все может разрушиться за секунду, все. Боль, разочарование, несбывшаяся мечта…

Я безгранично благодарна нашим людям за невероятную поддержку! Я в шоке, какое количество людей меня поддержало в трудную минуту. Это бесценно, когда люди с тобой не только, когда ты на пьедестале, но и в момент отчаяния. Вы - невероятные! Вы даете мне силы и веру в будущее! Спасибо, спасибо, спасибо", - написала Билодид.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех украинских дзюдоистов на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дзюдо Олимпиада-2024 Дарья билодид

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