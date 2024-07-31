"Боль, разочарование, несбывшаяся мечта": Билодид впервые высказалась о вылете с Олимпиады-2024

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид эмоционально прокомментировала свой вылет с Олимпийских игр-2024 в Париже.

Спортсменка впервые высказалась о неудачном выступлении у себя в Instagram.

Читай также: Белодед проиграла вице-чемпионке мира и вылетела из индивидуальных соревнований Олимпийских игр

"Все может разрушиться за секунду, все. Боль, разочарование, несбывшаяся мечта…

Я безгранично благодарна нашим людям за невероятную поддержку! Я в шоке, какое количество людей меня поддержало в трудную минуту. Это бесценно, когда люди с тобой не только, когда ты на пьедестале, но и в момент отчаяния. Вы - невероятные! Вы даете мне силы и веру в будущее! Спасибо, спасибо, спасибо", - написала Билодид.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех украинских дзюдоистов на Олимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!