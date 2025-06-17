Украинские футзальные клубы объявили об объединении

Украинские клубы Аврора и SkyUp объявили об объединении.

С сезона-2025/26 они будут выступать под общим названием Аврора-SkyUp Futsal. Также под этим названием клуб выступит в Лиге чемпионов.

Свое решение команды объяснили тем, что хотят объединится ради качественного развития футзала в Украине.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Аврора завоевала серебро чемпионата, а SkyUp - бронзу.

Ранее также собщалось, что тренерский штаб Авроры покинул команду.

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