iSport.ua
Русский Українська
Другие

Украинские футзальные клубы объявили об объединении

Аврора-SkyUp Futsal - новый клуб.
Сегодня, 00:49       Автор: Андрей Безуглый
/ FC SkyUp Futsal
/ FC SkyUp Futsal

Украинские клубы Аврора и SkyUp объявили об объединении.

С сезона-2025/26 они будут выступать под общим названием Аврора-SkyUp Futsal. Также под этим названием клуб выступит в Лиге чемпионов.

Свое решение команды объяснили тем, что хотят объединится ради качественного развития футзала в Украине.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Аврора завоевала серебро чемпионата, а SkyUp - бронзу.

Ранее также собщалось, что тренерский штаб Авроры покинул команду.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Отец Неймара заявил, что бразильцем интересуются европейские клубы Отец Неймара заявил, что бразильцем интересуются европейские клубы
Клубный чемпионат мира-2025: Челси разобрался с Лос-Анджелесом, Бока Хуниорс сыграет с Бенфикой, а Фламенго - с Эсперансом Клубный чемпионат мира-2025: Челси разобрался с Лос-Анджелесом, Бока Хуниорс сыграет с Бенфикой, а Фламенго - с Эсперансом
Челси уверенно разобрался с Лос-Анджелесом на клубном ЧМ Челси уверенно разобрался с Лос-Анджелесом на клубном ЧМ
Фердинанд - о Фернандеше: На его месте, думаю, мне было бы трудно сказать "нет" Фердинанд - о Фернандеше: На его месте, думаю, мне было бы трудно сказать "нет"

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Футзал00:49
Украинские футзальные клубы объявили об объединении
Европа00:32
Отец Неймара заявил, что бразильцем интересуются европейские клубы
Другие страны00:08
Клубный чемпионат мира-2025: Челси разобрался с Лос-Анджелесом, Бока Хуниорс сыграет с Бенфикой, а Фламенго - с Эсперансом
Вчера, 23:59
Футбол23:59
Челси уверенно разобрался с Лос-Анджелесом на клубном ЧМ
Европа23:40
Фердинанд - о Фернандеше: На его месте, думаю, мне было бы трудно сказать "нет"
Европа23:05
На Грилиша появился неожиданный претендент
Европа22:50
Гризманн в четвертый раз стал отцом - впервые ребенок родился не 8 апреля
Киберспорт22:45
NaVi Junior обыграли OG и поедут на The International-2025
Европа22:20
Звездный экс-футболист может стать совладельцем английского клуба
Киберспорт22:20
NaVi узнали дату и время матча с лучшей командой мира на BLAST.tv Austin Major 2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK