Тренерский штаб Aurora покинет клуб после выхода в Лигу чемпионов

В рамках финала плей-офф Чемпионата Украины по футзалу Aurora уступила ХИТу.

Поражение в финале привело к изменениям в структуре клуба. Коллектив покидает тренерский штаб во главе с Евгением Задорожным, об этом сообщила пресс-cлужба Aurora.

Отметим, что ранее Задорожный был профессиональным футболистом, который за свою карьеру играл, в частности, в ПФК Севастополь и луганской Заре, а его ассистентом был Александр Акименко, который также выступал в футболе на профессиональном уровне и является одним из лучших бомбардиров в истории Первой лиги Украины.

Также стоит сказать, что Aurora должна выступить в футзальной Лиге чемпионов сезона-2025/26.

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