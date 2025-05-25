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Определились украинские участники футзальной Лиги чемпионов

В главном европейском турнире сыграют финалисты Экстра-лиги.
25 мая, 15:20       Автор: Игорь Мищук
ХИТ / fchit.kiev.ua
ХИТ / fchit.kiev.ua

Стали известны команды, которые в следующем сезоне будут представлять Украину в футзальной Лиге чемпионов.

Участие в главном европейском турнире себе гарантировали ХИТ и Aurora.

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Обе киевские команды стали финалистами нынешнего розыгрыша украинской Экстра-лиги и по правилам УЕФА квалифицируются в Лигу чемпионов.

Ранее в полуфинальных сериях национального первенства ХИТ одолел Сокол, а Aurora взяла верх над Sky Up.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей футзальной Экстра-лиги Украины сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хит Aurora

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