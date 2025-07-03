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На групповом этапе Лиги чемпионов состоится украинское дерби

Аврора и ХИТ оказались в одном квартете.
Сегодня, 15:50       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

В четверг, 3 июня, состоялась жеребьевка предварительного и основного этапов Лиги чемпионов по футзалу.

Напомним, что в будущем сезоне Украину впервые будут представлять сазу два клуба - ХИТ и Аврора.

По резутатам жеребьевки оба киевских клуба попали в одну группу. Остальные два участника определятся по итогам матчей предварительного этапа.

Отметим, что дальше пройдет только победитель квартета, матчи же состоятся 28 октября - 2 ноября.

Напомним, что ранее Аврора объявила об объединении с другим украинским клубом.

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