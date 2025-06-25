Украина проиграла Франции в волейбольной Лиге наций

«Желто-голубые» не справились с сопротивлением победителей Олимпиады-2024.

В рамках пятого тура волейбольной Лиги наций сборная Украины противостояла Франции, которая является действующим победителем Олимпиады.

Первый сет складывался для Украины довольно неплохо, однако «желто-голубые» провалили концовку, позволив в итоге «Les Bleus» победить со счетом 22:25.

Во второй партии ситуация развивалась по схожему сценарию, снова наша сборная показала неплохое начало, и снова не смогла удержать свое преимущество - 21:25.

Третий сет, который стал заключительным, Франция провела в доминирующем стиле, не отдавая Украине ни шанса на потенциальный камбэк - 17:25.

Самыми результативными в составе сборной Украины стали Тимофей Полуян и Дмитрий Янчук, набравшие по 11 очков.

Завтра, 26 июня, Украина встретится с Турцией.

Украина - Франция 0:3 (22:25, 21:25, 17:25)

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