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Гладун прокомментировала исторический выход в финал женского Евро по пляжному волейболу

Спортсменка, как и ее партнерша, в шоке от результата.
Сегодня, 22:33       Автор: Василий Медвидь

Пляжная волейболистка Марина Гладун поделилась эмоциями от выхода в финал Евро-2025.

По словам спортсменки, этим достижением она реализовала свою мечту.

«Это очень особенно. У меня была мечта, которая реализовалась — до сих пор не могу поверить. Мы немного в шоке, да даже не немного. Мы можем сыграть против кого угодно. Это очень большой шаг для нас».

Девушка также поблагодарила украинских защитников.

«Спасибо украинским солдатам. Если бы не они — мы бы не могли здесь играть. Спасибо за защиту», — сказала Гладун.

В финале соревнований Марина Гладун и Татьяна Лазаренко сыграют с французской парой.

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