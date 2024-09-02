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Женская сборная Украины по пляжному футболу разгромила Англию в завершающем матче Евролиги-2024

Дубль Терех, голы Костюк и Клипаченко принесли сборной Украины уверенную победу.
Сегодня, 10:57
Анастасия Терех / УАФ
Анастасия Терех / УАФ

Женская сборная Украины провела завершающий матч группового этапа Евролиги-2024. Украинские спортсменки разгромили национальную команду Англии в третьем туре (4:1).

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Дублем отличилась наша голкиперка Анастасия Терех, которая дважды забивала красивые дальние голы. Также со штрафного забила Юлия Костюк, а Настя Клипаченко отличилась после введения мяча в игру из центра поля. Английские футболистки размочить счет благодаря розыгрышу углового.

Украина 4:1 Англия

Голы: Терех (2), Костюк, Клипаченко.

Стоит отметить, что теперь сборная Украины будет готовиться к Суперфиналу Евролиги, который пройдет с 11 по 15 сентября в итальянском Альгеро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Женская сборная Украины с пляжного футбола

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