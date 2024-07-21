Сборная Украины по пляжному футболу стала победителем Евролиги-2024

В финале наша команда снова разгромила ОАЭ.

В воскресенье, 21 июля, в Батуми состоялся финальный поединок Евролиги-2024 в дивизионе B между Украиной и ОАЭ.

Ранее наша команда уже встречалась с этим соперником, на групповом этапе подопечные Костенко разгромили ОАЭ со счетом 5:2.

В финальном же поединке Украина быстро открыла счета, но после этого пришлось сдерживать натиск соперника, который все же сумел отличиться дважды. К счастью, на перерыв команды уходили при равном счете - Зборовский восстановил паритет.

А уже второй и третий таймы остались полностью за нашей командой, забив в каждом из них по мячу, Украина гарантировала себе победу и повышение в классе.

Евролига-2024. Дивизион В. Финал

Украина - ОАЭ - 4:2

Голы: Пашко,1, Зборовский,10, Войтенко, 20, Щитник, 36 - Мусаб, 8, Хумайд, 9

Украина: Неруш, Пославский, Левченко, Корнийчук, Зборовский, Пашко, Заворотный, Войток, Войтенко, Потапов, Щитник, Щерица, Росс.

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