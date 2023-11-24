Украинскую гимнастку исключили из сборной за высказывания в адрес Польши

Влада Никольченко заявляет, что это был просто нервный срыв.

Украинская гимнастка Влада Никольченко была исключена из состава сборной, подтверждает Суспильне.

Ранее Никольченко была лидером сборной по художественной гимнастике, неоднократно зарабатывала медали, а в 2021 году не отобралась в команду, приостановила карьеру и уехала в Израиль.

Летом 2023 года Влада вернулась в Украину и снова вошла в состав сборной. В начале ноября спортсменка взяла золото по многоборью на Варшавской осени-2023.

А совсем недавно Никольченко выложила пост в Инстаграм, где довольно неаккуратно высказалась о Польше и поляках.

"Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего - людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт", - написала Никольченко, имея в виду Польшу.

На это отреагировал бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец. Затем последовали извинения. Сначала извинилась вице-президент УФГ Ирина Блохина, а затем и сама Влада, сославшись на эмоции.

Спустя несколько дней, 24 ноября, Никольченко была исключена из состава сборной Украины всего через полгода после возвращения.

Ранее также сообщалось, что росияне "переселили" украинскую горнолыжницу.

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