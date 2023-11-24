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Украинскую гимнастку исключили из сборной за высказывания в адрес Польши

Влада Никольченко заявляет, что это был просто нервный срыв.
Сегодня, 00:31
Влада Никольченко / Getty Images
Влада Никольченко / Getty Images

Украинская гимнастка Влада Никольченко была исключена из состава сборной, подтверждает Суспильне.

Ранее Никольченко была лидером сборной по художественной гимнастике, неоднократно зарабатывала медали, а в 2021 году не отобралась в команду, приостановила карьеру и уехала в Израиль.

Летом 2023 года Влада вернулась в Украину и снова вошла в состав сборной. В начале ноября спортсменка взяла золото по многоборью на Варшавской осени-2023.

А совсем недавно Никольченко выложила пост в Инстаграм, где довольно неаккуратно высказалась о Польше и поляках.

"Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего - людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт", - написала Никольченко, имея в виду Польшу.

На это отреагировал бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец. Затем последовали извинения. Сначала извинилась вице-президент УФГ Ирина Блохина, а затем и сама Влада, сославшись на эмоции.

Спустя несколько дней, 24 ноября, Никольченко была исключена из состава сборной Украины всего через полгода после возвращения.

Ранее также сообщалось, что росияне "переселили" украинскую горнолыжницу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Влада Никольченко

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