Украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко переехала в росию, утверждает издание аргументы и факты.

Росийский ресур ссылается на информацию Телеграм-канала абзац, который опубликовал видео со спортсменкой.

На нем Шепиленко находится на красной площади и говорит, что приехала в москву, как и обещала.

И все бы ничего, но Анастасия Шепиленко в данный моменет находится в лагере сборной, где вовсю готовится к старту нового сезона. А на видео неизвестная девушка с неизвестным ребенком (Анастасии 23 года и у нее нет детей) просто говорит пропагандистский бред.

Стоит отметить, что в комментариях некоторые опознали девушку. Ее, предположительно, зовут екатерина волкова, она популярна в ТикТоке, живет в Испании, а в росию заехала по делам. При чем здесь Анастасия Шепиленко, мягко говоря, непонятно.

Шепиленко, же, если что, совсем не похожа на волкову, и случайно их спутать совершенно невозможно.

Напомним, ранее росия отказалась голосовать на олимпийское перемирие.

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