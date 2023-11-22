iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Россия отказалась голосовать за олимпийское перемирие

Лишь одна страна поддержала российских оккупантов.
Сегодня, 00:52
Олимпийские игры в Париже / Getty Images
Олимпийские игры в Париже / Getty Images

Во вторник, 21 ноября, в Нью-Йорке (США) состоялась генассамблея ООН, на котором рассмотрели резолюцию "Построение мирного и лучшего мира посредством спорта и олимпийских идеалов". 

За принятие проголосовали 118 стран, против ни одного голоса, воздержались две страны: рф и Сирия. Об этом сообщает Укринформ.

Данный документ призывает соблюдать олимпийское перемирие в течение семи дней до Олимпийских игр в июле 2024 года и до семи дней после Паралимпийских игр.

Украинская делегация на Генассамблее ООН отметила, что россия уже трижды нарушала олимпийское перемирие. В 2008 году вторглась в Грузию, в 2014-м – в Крым, Донецкую и Луганскую области, а в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее МОК призвал страны отказаться от участия в российских Играх дружбы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Легенда Барселоны - о Беллингеме: Он не заслужил награду Golden Boy Легенда Барселоны - о Беллингеме: Он не заслужил награду Golden Boy
Л*х не мамонт: бывший игрок Барселоны потерял все свои сбережения из-за обмана директора банка Л*х не мамонт: бывший игрок Барселоны потерял все свои сбережения из-за обмана директора банка
Германия безвольно проиграла Австрии в товарищеском матче Германия безвольно проиграла Австрии в товарищеском матче
Интер Майами Месси опроверг участие в турнире с Ан-Насром Роналду Интер Майами Месси опроверг участие в турнире с Ан-Насром Роналду
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа01:03
Легенда Барселоны - о Беллингеме: Он не заслужил награду Golden Boy
Олимпийские виды00:52
Россия отказалась голосовать за олимпийское перемирие
Европа00:31
Л*х не мамонт: бывший игрок Барселоны потерял все свои сбережения из-за обмана директора банка
Европа00:28
Германия безвольно проиграла Австрии в товарищеском матче
Другие страны00:15
Интер Майами Месси опроверг участие в турнире с Ан-Насром Роналду
Евро-202400:01
Плей-офф отбора к Евро-2024: определились все 12 сборных-участниц
Вчера, 23:58
Евро-202423:58
Хорватия обыграла Армению, тем самым не дав Уэльсу шанса на последнюю путевку на ЧЕ-2024
Евро-202423:53
Евро-2024: Италия, Хорватия и Словения вышли в финальную часть турнира
Евро-202423:51
Как Украине выйти на Евро - осталось три потенциальных варианта
Евро-202423:47
Евро-2024: Италия из-за ничьи с Украиной будет в четвертой корзине, Албания и Венгрия - во второй
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK