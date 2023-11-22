Россия отказалась голосовать за олимпийское перемирие

Во вторник, 21 ноября, в Нью-Йорке (США) состоялась генассамблея ООН, на котором рассмотрели резолюцию "Построение мирного и лучшего мира посредством спорта и олимпийских идеалов".

За принятие проголосовали 118 стран, против ни одного голоса, воздержались две страны: рф и Сирия. Об этом сообщает Укринформ.

Данный документ призывает соблюдать олимпийское перемирие в течение семи дней до Олимпийских игр в июле 2024 года и до семи дней после Паралимпийских игр.

Украинская делегация на Генассамблее ООН отметила, что россия уже трижды нарушала олимпийское перемирие. В 2008 году вторглась в Грузию, в 2014-м – в Крым, Донецкую и Луганскую области, а в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее МОК призвал страны отказаться от участия в российских Играх дружбы.

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