МОК призвал страны отказаться от участия в российских Играх дружбы

Международный олимпийский комитет прокомментировал идею проведения Всемирных игр дружбы в россии.

Президент организации Томас Бах заявил, что это будут политизированные соревнования.

"Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политического нейтралитета. В то же время, это самое правительство пытается организовать абсолютно политизированное спортивное событие", - приводит слова функционера Inside the Games.

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Директор по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод предостерег страны в вопросе с участием в соревнованиях.

"Учитывая рост политизации мирового спорта, мы просим все НОК быть осторожными по отношению к этой инициативе. Действительно, любое участие НОК во "Всемирных играх дружбы" противоречило бы не только рекомендациям Исполнительного комитета МОК от 25 февраля 2022 года по международным спортивным соревнований, которые проводятся в россии, но и противоречили бы коллективной цели Олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта".

Отметим, что россия хочет провести Всемирные игры дружбы в сентябре следующего года.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по фехтованию впервые за семь лет выиграла "золото" этапа Кубка мира.

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