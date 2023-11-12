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Женская сборная Украины по фехтованию впервые за семь лет выиграла "золото" этапа Кубка мира

Украинки сумели прервать неудачную серию, став победительницами на итальянском этапе соревнований.
Вчера, 22:37
Джоан Фейби Бежура / Getty Images
Джоан Фейби Бежура / Getty Images

Женская сборная Украины по фехтованию завоевала золотые медали на этапе Кубка мира, который проходил в итальянском Леньяно, сообщает Cуспільне Спорт.

В финальном противостоянии украинские шпажистки в напряженной борьбе одолели соперниц из Южной Кореи со счетом 41:40.

В составе украинской команды, которая получила шестой номер посева, выступали Влада Харькова, Елена Кривицкая, Инна Бровко и Джоан Фейби Бежура.

По пути к финалу они прошли через Эстонию (39:34), Италию (45:36) и Гонконг (45:40). Стоит отметить, что сборная Южной Кореи имела первый посев этапа, который стал первым на уровне Кубка мира в сезоне-2023/24.

По информации источника, данное "золото" стало для Украины первым на этапе Кубка мира с 2016 года. Примечательно, что тогда в финале украинки победили опять-таки Южную Корею.

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Эта победа позволила украинской команде подняться на пятое место в олимпийской квалификации. На данный момент Украина - лучшая сборная Европы, которая до сих пор не получила лицензию на Олимпиаду-2024. Таким образом, украинки претендуют на лицензию по континентальной квоте.

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