Украина будет бойкотировать ЧМ-2025 по дзюдо

На турнир была допущена сборная белоруси.

Сборная Украины по дзюдо объявила, что не примет участия в ЧМ-2025.

Такое решение было принято после того, как Международной федерации дзюдо (IJF) решила допустить сборную белоруси под национальной символикой.

Федерация дзюдо Украины, ссылаясь на соотвествующий приказ, запрещающий соревноваться с представителями стран-террористок, решила бойкотировать турнир.

Напомним, что в 2023 году сборная по дзюдо также бойкотировала турнир из-за допуска оккупантов.

Накануне, напомним, сборная Украины выиграла медальный зачет на Евро по прыжкам в воду.

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