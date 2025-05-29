Украина будет бойкотировать ЧМ-2025 по дзюдо
На турнир была допущена сборная белоруси.
Сборная Украины по дзюдо объявила, что не примет участия в ЧМ-2025.
Такое решение было принято после того, как Международной федерации дзюдо (IJF) решила допустить сборную белоруси под национальной символикой.
Федерация дзюдо Украины, ссылаясь на соотвествующий приказ, запрещающий соревноваться с представителями стран-террористок, решила бойкотировать турнир.
Напомним, что в 2023 году сборная по дзюдо также бойкотировала турнир из-за допуска оккупантов.
Накануне, напомним, сборная Украины выиграла медальный зачет на Евро по прыжкам в воду.
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