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Чемпионат Европы-2025 по фехтованию в Генуе: Украина среди лучших

Украинские спортсмены вошли в тройку сильнейших, завоевав в итоге три медали.
Сегодня, 16:09       Автор: Митя Шитко
ФХУ, Роман Свичкар против Маттео Галасси
ФХУ, Роман Свичкар против Маттео Галасси

Сборная Украины по фехтованию триумфально завершила Чемпионат Европы-2025, который проходил с 14 по 19 июня в итальянском городе Генуя. Украинские спортсмены вошли в тройку сильнейших, завоевав в итоге три медали — две золотые и одну серебряную.

В состав национальной сборной вошли 26 спортсменов, среди которых шесть дебютантов и девять опытных призеров предыдущих континентальных первенств. Особенно отличились команда шпажисток и Роман Свичкар, которые принесли Украине награды высшего достоинства. Алина Комащук завоевала серебро.

ФХУ, Роман Свичкар
ФХУ, Роман Свичкар

Первым на чемпионате засиял 32-летний харьковчанин Роман Свичкар, который открыл медальный счет для Украины. В финале он уверенно победил итальянца Маттео Галасси. Этот триумф стал историческим, ведь это первое за долгие годы личное золото Украины в мужской шпаге. Предыдущим чемпионом был Виталий Агеев, который завоевал золото в далеком 1994 году.

Очень высокий уровень показала и Алина Комащук. 32-летняя спортсменка из Одессы дополнила свою впечатляющую коллекцию командных наград первой индивидуальной медалью чемпионата Европы. Она уверенно проходила соперниц по пути в финал, но в решающем поединке уступила действующей чемпионке Европы в команде — француженке Саре Нутша.

ФХУ, Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко и Анна Максименко
ФХУ, Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко и Анна Максименко

Золотым финальным аккордом для Украины стала победа женской команды шпажисток в составе Елены Кривицкой, Влады Харьковой, Инны Бровко и дебютантки Анны Максименко. В финале девушки победили сборную Швейцарии и завоевали золото.

Ранее украинские фехтовальщики выигрывали более одной золотой медали на чемпионатах Европы лишь однажды — в 2009 году в Пловдиве. Тогда главной триумфаторшей стала Ольга Харлан, которая завоевала золото в личном первенстве и повторила успех в команде вместе с Ольгой Жовнир, Еленой Хомровой и Галиной Пундик.2

"Искренне поздравляю наших спортсменов! Это достижение — историческое событие и огромный вклад в развитие украинского спорта», — прокомментировал успех украинских фехтовальщиков основатель FAVBET Андрей Матюха.

Напомним, что этот чемпионат стал первым крупным стартом под эгидой генерального партнера сборной Украины — компании FAVBET. Соглашение о сотрудничестве с Федерацией фехтования Украины заключено на сезон 2024/2025.

«Мы гордимся тем, что благодаря сотрудничеству FAVBET с Федерацией фехтования Украины мы видим такие результаты. Высокие награды наших спортсменов — доказательство того, что украинское фехтование обладает мощным потенциалом. Наша цель — создавать условия, в которых талантливые фехтовальщики смогут развиваться, расти и уверенно представлять страну в мире. Уверены, впереди еще много побед», — подчеркнул Head of Sport Marketing компании FAVBET Денис Якимов.

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