Чемпионат мира по плаванию: результаты и расписание выступлений украинцев

В Будапеште, столице Венгрии, с 10 по 15 декабря проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейн 25 метров).

Украину на турнире представляют шесть спортсменов, среди которых два участника Олимпиады-2024 (Ника Шарафутдинова и Александр Желтяков).

Расписание и результаты заплывов с участием украинцев

10 декабря

Ника Шарафутдинова: 100 м, спина, квалификация – 1:00,79

последнее, 10 место в своем заплыве, единственная, кто не выплыл с одной минуты.

последнее, 10 место в своем заплыве, единственная, кто не выплыл с одной минуты. Александр Желтяков: 100 м, спина, квалификация – 51,78 с

пятое место в заплыве и 31 в общем зачете, чего не хватило для выхода в полуфинал.

пятое место в заплыве и 31 в общем зачете, чего не хватило для выхода в полуфинал. Арсений Ковалев: 50 м, баттерфляй, квалификация – 23,02 с

8-е место в заплыве и 29-е в общем зачете.

8-е место в заплыве и 29-е в общем зачете. Вадим Науменко: 200 м, комплексное плавание, квалификация - 1:55,36

6-е место в запливе и 17-е общее, что не позволило выйти в финал

11 декабря

11:29 | Владимир Лисовец: 100 м, брасс, квалификация

19:24 | Мужчины: 100 м, брасс, полуфиналы

12 декабря

10:09 | Ника Шарафутдинова: 50 м, спина, квалификация

10:22 | Александр Желтяков: 50 м, спина, квалификация

10:59 | Георгий Лукашев: 200 м, баттерфляй, квалификация

11:26 | Вадим Науменко: 100 м, комплексное плавание, квалификация

18:48 | Женщины: 50 м, спина, полуфиналы

18:57 | Мужчины: 50 м, спина, полуфиналы

19:16 | Мужчины: 200 м, баттерфляй, финал

19:38 | Мужчины: 100 м, брасс, финал

20:02 | Мужчины: 100 м, комплексное плавание, полуфиналы

13 декабря

11:22 | Арсений Ковалев: 100 м, баттерфляй, квалификация

19:04 | Женщины: 50 м, спина, финал

19:12 | Мужчины: 50 м, спина, финал

19:35 | Мужчины: 100 м, баттерфляй, полуфиналы

19:59 | Мужчины: 100 м, комплексное плавание, финал

14 декабря

10:35 | Георгий Лукашев: 400 м, комплексное плавание, квалификация

12:10 | Владимир Лисовец: 50 м, брасс, квалификация

18:40 | Мужчины: 100 м, баттерфляй, финал

18:57 | Мужчины: 50 м, брасс, полуфиналы

19:52 | Мужчины: 400 м, комплексное плавание, финал

15 декабря

11:03. Ника Шарафутдинова: 200 м, спина, квалификация

11:19 | Александр Желтяков: 200 м, спина, квалификация

18:55 | Мужчины: 50 м, брасс, финал

19:02 | Женщины: 200 м, спина, финал

19:12 | Мужчины: 200 м, спина, финал

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