Чемпионат мира по плаванию: результаты и расписание выступлений украинцев
ISPORT рассказывает о достижениях украинских пловцов.
В Будапеште, столице Венгрии, с 10 по 15 декабря проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейн 25 метров).
Украину на турнире представляют шесть спортсменов, среди которых два участника Олимпиады-2024 (Ника Шарафутдинова и Александр Желтяков).
Расписание и результаты заплывов с участием украинцев
10 декабря
- Ника Шарафутдинова: 100 м, спина, квалификация – 1:00,79
последнее, 10 место в своем заплыве, единственная, кто не выплыл с одной минуты.
- Александр Желтяков: 100 м, спина, квалификация – 51,78 с
пятое место в заплыве и 31 в общем зачете, чего не хватило для выхода в полуфинал.
- Арсений Ковалев: 50 м, баттерфляй, квалификация – 23,02 с
8-е место в заплыве и 29-е в общем зачете.
- Вадим Науменко: 200 м, комплексное плавание, квалификация - 1:55,36
6-е место в запливе и 17-е общее, что не позволило выйти в финал
11 декабря
- 11:29 | Владимир Лисовец: 100 м, брасс, квалификация
- 19:24 | Мужчины: 100 м, брасс, полуфиналы
12 декабря
- 10:09 | Ника Шарафутдинова: 50 м, спина, квалификация
- 10:22 | Александр Желтяков: 50 м, спина, квалификация
- 10:59 | Георгий Лукашев: 200 м, баттерфляй, квалификация
- 11:26 | Вадим Науменко: 100 м, комплексное плавание, квалификация
- 18:48 | Женщины: 50 м, спина, полуфиналы
- 18:57 | Мужчины: 50 м, спина, полуфиналы
- 19:16 | Мужчины: 200 м, баттерфляй, финал
- 19:38 | Мужчины: 100 м, брасс, финал
- 20:02 | Мужчины: 100 м, комплексное плавание, полуфиналы
13 декабря
- 11:22 | Арсений Ковалев: 100 м, баттерфляй, квалификация
- 19:04 | Женщины: 50 м, спина, финал
- 19:12 | Мужчины: 50 м, спина, финал
- 19:35 | Мужчины: 100 м, баттерфляй, полуфиналы
- 19:59 | Мужчины: 100 м, комплексное плавание, финал
14 декабря
- 10:35 | Георгий Лукашев: 400 м, комплексное плавание, квалификация
- 12:10 | Владимир Лисовец: 50 м, брасс, квалификация
- 18:40 | Мужчины: 100 м, баттерфляй, финал
- 18:57 | Мужчины: 50 м, брасс, полуфиналы
- 19:52 | Мужчины: 400 м, комплексное плавание, финал
15 декабря
- 11:03. Ника Шарафутдинова: 200 м, спина, квалификация
- 11:19 | Александр Желтяков: 200 м, спина, квалификация
- 18:55 | Мужчины: 50 м, брасс, финал
- 19:02 | Женщины: 200 м, спина, финал
- 19:12 | Мужчины: 200 м, спина, финал
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