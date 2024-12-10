iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Чемпионат мира по плаванию: результаты и расписание выступлений украинцев

ISPORT рассказывает о достижениях украинских пловцов.
Сегодня, 12:33
Вадим Науменко / Getty Images
Вадим Науменко / Getty Images

В Будапеште, столице Венгрии, с 10 по 15 декабря проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде (бассейн 25 метров).

Украину на турнире представляют шесть спортсменов, среди которых два участника Олимпиады-2024 (Ника Шарафутдинова и Александр Желтяков).

Расписание и результаты заплывов с участием украинцев

10 декабря

  • Ника Шарафутдинова: 100 м, спина, квалификация – 1:00,79
    последнее, 10 место в своем заплыве, единственная, кто не выплыл с одной минуты.
  • Александр Желтяков: 100 м, спина, квалификация – 51,78 с
    пятое место в заплыве и 31 в общем зачете, чего не хватило для выхода в полуфинал.
  • Арсений Ковалев: 50 м, баттерфляй, квалификация – 23,02 с
    8-е место в заплыве и 29-е в общем зачете.
  • Вадим Науменко: 200 м, комплексное плавание, квалификация - 1:55,36
    6-е место в запливе и 17-е общее, что не позволило выйти в финал

11 декабря

  • 11:29 | Владимир Лисовец: 100 м, брасс, квалификация
  • 19:24 | Мужчины: 100 м, брасс, полуфиналы

12 декабря

  • 10:09 | Ника Шарафутдинова: 50 м, спина, квалификация
  • 10:22 | Александр Желтяков: 50 м, спина, квалификация
  • 10:59 | Георгий Лукашев: 200 м, баттерфляй, квалификация
  • 11:26 | Вадим Науменко: 100 м, комплексное плавание, квалификация
  • 18:48 | Женщины: 50 м, спина, полуфиналы
  • 18:57 | Мужчины: 50 м, спина, полуфиналы
  • 19:16 | Мужчины: 200 м, баттерфляй, финал
  • 19:38 | Мужчины: 100 м, брасс, финал
  • 20:02 | Мужчины: 100 м, комплексное плавание, полуфиналы

13 декабря

  • 11:22 | Арсений Ковалев: 100 м, баттерфляй, квалификация
  • 19:04 | Женщины: 50 м, спина, финал
  • 19:12 | Мужчины: 50 м, спина, финал
  • 19:35 | Мужчины: 100 м, баттерфляй, полуфиналы
  • 19:59 | Мужчины: 100 м, комплексное плавание, финал

14 декабря

  • 10:35 | Георгий Лукашев: 400 м, комплексное плавание, квалификация
  • 12:10 | Владимир Лисовец: 50 м, брасс, квалификация
  • 18:40 | Мужчины: 100 м, баттерфляй, финал
  • 18:57 | Мужчины: 50 м, брасс, полуфиналы
  • 19:52 | Мужчины: 400 м, комплексное плавание, финал

15 декабря

  • 11:03. Ника Шарафутдинова: 200 м, спина, квалификация
  • 11:19 | Александр Желтяков: 200 м, спина, квалификация
  • 18:55 | Мужчины: 50 м, брасс, финал
  • 19:02 | Женщины: 200 м, спина, финал
  • 19:12 | Мужчины: 200 м, спина, финал

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Легенда" Ливерпуля перебралась в чемпионат Венгрии "Легенда" Ливерпуля перебралась в чемпионат Венгрии
NaVi снова проиграли и почти вылетели с ESL One Bangkok 2024 NaVi снова проиграли и почти вылетели с ESL One Bangkok 2024
Бетербиев оценил шансы на бой с Усиком Бетербиев оценил шансы на бой с Усиком
Месси назвал футболиста, которого не мог терпеть Месси назвал футболиста, которого не мог терпеть
Помочь журналистам

Видео

Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации
Сдерживали двое: Гвардиола пытался наброситься на фаната после провокации

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится масс-стартами
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на первом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа12:57
"Легенда" Ливерпуля перебралась в чемпионат Венгрии
Киберспорт12:42
NaVi снова проиграли и почти вылетели с ESL One Bangkok 2024
Олимпийские виды12:33
Чемпіонат світу з плавання: четыре представителя Украины не преодолели квалификации
Бокс12:04
Бетербиев оценил шансы на бой с Усиком
Европа11:40
Месси назвал футболиста, которого не мог терпеть
Бокс11:15
Кроуфорд оценил реванш Усик - Фьюри
Другие страны10:55
Эминем эпично спародировал празднование Криштиану Роналду
Бокс10:25
Хирн назвал интригу реванша между Усиком и Фьюри
Биатлон10:00
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
Бокс09:50
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK