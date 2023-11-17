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Звезда кино и WWE заявил, что мог в свое время стать бойцом MMA

Судьба "Скалы" сложилась бы совсем иначе.
Сегодня, 12:21
Дуэйн Джонсон / Getty Images
Дуэйн Джонсон / Getty Images

Известный актер и рестлер Дуэйн Джонсон заявил, что мог профессионально заняться боями без правил. 

"В 97-м я тренировался в Лос-Анджелесе и пересекался с парнями из ММА: тогда в Японии только открылся Pride.

Тогда в рестлинге я зарабатывал $150 тысяч за 235 дней в году. Сами посчитайте, сколько выходило за один бой.

Я слышал, что эти парни из ММА получают в Pride $250, 300, 500 тысяч в год. А тогда я не думал, что добьюсь успеха в рестлинге".

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"Люди освистывали меня на аренах, я не был самим собой. Я общался тогда с Кеном Шемроком, он мне рассказал о Pride, после чего у меня возникла идея.

А почему бы не пойти туда заработать реальных денег? Я был уверен, что меня там изобьют, но вдруг я бы что-то показал?" – заявил Джонсон в интервью журналисту Джо Рогану.

Напомним, в 1996 году "Скала" стал рестлеров в WWF, выступая на ринге восемь лет, после чего решить начать карьере в кино.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WWE Дуэйн Джонсон

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