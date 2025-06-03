"Побыть левшой": Цуренко перенесла операцию на руке
Леся показала фото из больницы.
Украинская теннисистка Леся Цуренко выбыла на неопределенный срок.
Спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, что была прооперирована.
"Придется побыть левшей", - написала Цуренко.
Последний раз украинка выходила на корты в ноябре 2024 года в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, когда в составе сборной Украины провела два матча против теннисисток Австрии.
В апреле Цуренко подала иск против Женской ассоциации тенниса (WTA), обвинив организацию в причинении эмоционального стресса.
Напомним, что Свитолина номинирована на престижную награду.
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