"Побыть левшой": Цуренко перенесла операцию на руке

Украинская теннисистка Леся Цуренко выбыла на неопределенный срок.

Спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram, что была прооперирована.

"Придется побыть левшей", - написала Цуренко.

Последний раз украинка выходила на корты в ноябре 2024 года в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, когда в составе сборной Украины провела два матча против теннисисток Австрии.

В апреле Цуренко подала иск против Женской ассоциации тенниса (WTA), обвинив организацию в причинении эмоционального стресса.

Напомним, что Свитолина номинирована на престижную награду.

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