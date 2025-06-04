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Свитолина высказалась на тему завершения карьеру после вылета с Ролан Гаррос

Украинка провела сравнение с мужем.
Сегодня, 08:15       Автор: Митя Шитко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№14 WTA) поразмышляла о своем будущем.

По словам Свитолиной, она не хочет играть так долго, как ее муж – французский теннисист Гаэль Монфис (№42 ATP).

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"В 38 лет? Я не хотела бы играть так долго. Потому что я хочу еще детей. Хочу просто счастливо выйти на пенсию и не играть столько.

Я уже столько лет в туре, и иногда это бывает тяжело. Бывает одиноко. Иногда случаются сложные моменты. У меня много всего вне тенниса.

Для меня будет вполне нормально завершить карьеру раньше, чем в том возрасте, в котором сейчас Гаэль", - приводит слова украинки TheTennisLetter.

Напомним, что Свитолина проиграла Иги Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос.

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