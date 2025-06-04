iSport.ua
Русский Українська

Алькарас повторил достижение Надаля

Испанец показывает, что он достойный потомок Рафаэля.
Сегодня, 00:42       Автор: Василий Медвидь
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

В рамках четвертьфинала Ролан Гаррос Карлос Алькарас победил Томми Пола - 6:0, 6:1, 6:4.

Благодаря триумфу испанец повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Надаля.

Карлос стал самым молодым теннисистом с 2008 года, который прошел в семь полуфиналов на уровне Большого Шлема. На момент сегодняшнего матча ему исполнилось 22 года и 20 дней.

Также Алькарас третий самый молодой теннисист, который трижды выходил в полуфинал Ролан Гаррос. Ранее это сделали только вышеупомянутый Надаль и Матс Виландер.

В 1/2 финале испанский спортсмен сыграет с Лоренцо Музетти.

Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина номинирована на престижную награду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Алькарас

Статьи по теме

Алькарас переиграл Синнера в финале турнира в Риме Алькарас переиграл Синнера в финале турнира в Риме
Алькарас неожиданно проиграл финал Barcelona Open Алькарас неожиданно проиграл финал Barcelona Open
Алькарас и Медведев синхронно не вышли в финал Индиан-Уэллса Алькарас и Медведев синхронно не вышли в финал Индиан-Уэллса
Не Надаль: Алькарас назвал первооткрывателя своего потенциала Не Надаль: Алькарас назвал первооткрывателя своего потенциала

Видео

Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25
Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Португалия и Германия сыграют в полуфинале Лиги наций, матч за Первую лигу
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Европа15:49
Итальянский клуб заблокировал переход тренера в Интер
Другие страны15:06
Экс-тренер Шахтера трудоустроился на Ближнем Востоке
Киберспорт14:50
BLAST.tv Austin Major 2025: B8 сыграют за выход во вторую стадию, матч HEROIC - FlyQuest
НБА14:37
Середняк НБА презентовал обновленный логотип
Украина14:35
Рух объявил об уходе главного тренера команды
Бокс14:11
Пакьяо назвал причину, почему вернулся в бокс для боя с Барриосом
Европа14:00
Милан повесил ценник на звезду команды для Челси
Футзал13:35
Экстра-лига по футзалу: определились даты и время финалов за золото и бронзу
Бокс13:25
Наваррете потерял скандальную победу над Суаресом
Европа13:10
"Невероятный талант": директор Жироны оценил Крапивцова
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK