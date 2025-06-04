Алькарас повторил достижение Надаля

В рамках четвертьфинала Ролан Гаррос Карлос Алькарас победил Томми Пола - 6:0, 6:1, 6:4.

Благодаря триумфу испанец повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Надаля.

Карлос стал самым молодым теннисистом с 2008 года, который прошел в семь полуфиналов на уровне Большого Шлема. На момент сегодняшнего матча ему исполнилось 22 года и 20 дней.

Также Алькарас третий самый молодой теннисист, который трижды выходил в полуфинал Ролан Гаррос. Ранее это сделали только вышеупомянутый Надаль и Матс Виландер.

В 1/2 финале испанский спортсмен сыграет с Лоренцо Музетти.

Напомним, ранее сообщалось, что Свитолина номинирована на престижную награду.

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