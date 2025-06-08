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Синнер и Алькарас побили рекорд Ролан Гаррос

Янник и Карлос выложились на 200% в финальном матче.
Сегодня, 22:18       Автор: Василий Медвидь
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

В рамках финала Ролан Гаррос Карлос Алькарас в сумасшедшем матче переиграл Янника Синнера.

Алькарас и Синнер побили рекорд финалов открытого чемпионата Франции по длительности матча. Их встреча длилась 5 часов 31 минуту.

Предыдущий рекорд принадлежал шведу Матсу Виландеру и аргентинцу Гильермо Виласу. Финал 1982 года длился 4 часа 42 минуты.

В поединке между Виландером и Виласом победил представитель Швеции - 1:6, 7:6, 6:0, 6:4.

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