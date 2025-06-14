Первая ракетка Бельгии унизила россиянку рекордом сезона

Бельгийка Элизе Мертенс одолела российскую теннисистку Екатерину Александрову в полуфинале Libema Open (2:6, 7:6, 6:4). 25-я ракетка мира отыграла у "нейтралки" 11 матчболов по пути в финал в нидерландском Хертогенбосе.

Небанальное событие произошло во втором сете противостояния. Александрова вела со счетом 5:4 и могла заканчивать поединок. Однако, позже проиграла партию на тай-брейке (7:9). Мертенс установила рекорд сезона-2025 по отыгранным матчболам.

11 - Elise Mertens has become the player with the most match points saved (11, vs Ekaterina Alexandrova) to win a match in 2025. Survival.@WTA — OptaAce (@OptaAce) June 14, 2025

Более того, бельгийская теннисистка стала первой в женском туре с 2001 года с подобным достижением. За титул на траве она сразится либо с румынкой Габриэлой Русе, либо итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Тем временем украинка Марта Костюк получила первую соперницу на Berlin Open.

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