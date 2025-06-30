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"Произошло впервые": Свитолина рассказала про курьезный момент в первом матче на Уимблдоне

Украинка успешно стартовала на турнире.
Сегодня, 19:40       Автор: Митя Шитко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) прокомментировала свою серию побед в стартовых матчах турниров Grand Slam.

Спортсменка обыграла Анну Бондарь из Венгрии в первом круге Уимблдона. Элина установила рекорд в женском одиночном разряде, ведь за последние семь лет не проигрывала в стартовых матчах турниров Grand Slam.

"Знала об этом? Нет, я не задумывалась об этом, потому что передо мной стоят более амбициозные задачи на Слэмах, чем побеждать в первом круге".

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Свитолина высказалась про момент, когда выиграла очко, попав в соперницу, хоть та стояла далеко за задней линией.

"Действительно, это в моей карьере произошло впервые. Я даже не планировала выигрывать такое очко. Я знала правила, что можно выиграть розыгрыш таким образом, но не думала, что такое случится со мной", - приводит слова Элины Чемпион.

Свитолина сыграет во втором круге против нейтральной спортсменки с белорусским паспортом Александры Саснович (№107 WTA).

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