"Была on-fire": Ястремская поделилась эмоциями от победы над Гофф
Даяна выразила свое уважение сопернице.
Украинка Даяна Ястремская высказалась о сенсационной победе над Коко Гофф.
По словам Даяны, корт Уимблдона ассоциируется у нее с очень приятными воспоминаниями.
«Во-первых, хочу сказать, что этот корт дает мне очень много положительных эмоций, поскольку здесь я побеждала на юниорском уровне. Я была on-fire сегодня».
Также Ястремская выразила уважение американке.
«Коко до сих пор впереди в нашем противостоянии 3:1, она замечательный человек, мы в хороших отношениях. Я получаю немало удовольствия в этом виде спорта, играя против таких соперниц».
Во втором раунде наша теннисистка встретится с россиянкой Анастасией Захаровой.
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