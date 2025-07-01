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"Была on-fire": Ястремская поделилась эмоциями от победы над Гофф

Даяна выразила свое уважение сопернице.
Вчера, 23:40

Украинка Даяна Ястремская высказалась о сенсационной победе над Коко Гофф.

По словам Даяны, корт Уимблдона ассоциируется у нее с очень приятными воспоминаниями.

«Во-первых, хочу сказать, что этот корт дает мне очень много положительных эмоций, поскольку здесь я побеждала на юниорском уровне. Я была on-fire сегодня».

Также Ястремская выразила уважение американке.

«Коко до сих пор впереди в нашем противостоянии 3:1, она замечательный человек, мы в хороших отношениях. Я получаю немало удовольствия в этом виде спорта, играя против таких соперниц».

Во втором раунде наша теннисистка встретится с россиянкой Анастасией Захаровой.

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