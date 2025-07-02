Гауфф заплакала на пресс-конференции после поражение от Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Кори Гауфф в первом раунде Уимблдонского турнира 2025.

Американка во время пресс-конференции не смогла сдержать эмоций и заплакала.

"Я стараюсь мыслить позитивно. После матча мне было тяжело в раздевалке. Я не люблю проигрывать. Моя команда и все остальные говорят мне: "Ты же выиграла Ролан Гаррос, не переживай так". Но я правда не люблю проигрывать. И я немного разочарована тем, как сыграла сегодня. Мне кажется, я могла бы сыграть лучше".

Гауфф сделала выводы после поражения.

"После Ролан Гаррос мне казалось, что я многому научилась и теперь знаю как играть в такие моменты. Но да, я не собираюсь долго зацикливаться на этом. Я хочу хорошо сыграть на US Open.

И может быть, проиграть здесь в первом круге – это не так уж плохо, потому что у меня будет время перезагрузиться. Но все равно... это отстой".

Напомним, что Ястремская поделилась эмоциями от победы над Гофф.

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