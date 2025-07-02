iSport.ua
Русский Українська

Гауфф заплакала на пресс-конференции после поражение от Ястремской

Американка после матча с украинкой покинула Уимблдон.
Сегодня, 09:55
Кори Гауфф / Getty Images
Кори Гауфф / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Кори Гауфф в первом раунде Уимблдонского турнира 2025.

Американка во время пресс-конференции не смогла сдержать  эмоций и заплакала.

"Я стараюсь мыслить позитивно. После матча мне было тяжело в раздевалке. Я не люблю проигрывать. Моя команда и все остальные говорят мне: "Ты же выиграла Ролан Гаррос, не переживай так". Но я правда не люблю проигрывать. И я немного разочарована тем, как сыграла сегодня. Мне кажется, я могла бы сыграть лучше".

Гауфф сделала выводы после поражения.

"После Ролан Гаррос мне казалось, что я многому научилась и теперь знаю как играть в такие моменты. Но да, я не собираюсь долго зацикливаться на этом. Я хочу хорошо сыграть на US Open.

И может быть, проиграть здесь в первом круге – это не так уж плохо, потому что у меня будет время перезагрузиться. Но все равно... это отстой".

Напомним, что Ястремская поделилась эмоциями от победы над Гофф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Футбол сегодня: первые матчи на женском чемпионате Европы Футбол сегодня: первые матчи на женском чемпионате Европы
Фроч призвал одного из лучших панчеров в истории завершить карьеру Фроч призвал одного из лучших панчеров в истории завершить карьеру
Лилль объявил о подписании чемпиона мира и лучшего бомбардира в истории сборной Франции Лилль объявил о подписании чемпиона мира и лучшего бомбардира в истории сборной Франции
Украинцы на Уимблдоне: победы Стародубцевой и Ястремской, Свитолина проведет второй матч Украинцы на Уимблдоне: победы Стародубцевой и Ястремской, Свитолина проведет второй матч

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: первые матчи на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа10:40
Футбол сегодня: первые матчи на женском чемпионате Европы
Бокс10:20
Фроч призвал одного из лучших панчеров в истории завершить карьеру
Теннис09:55
Гауфф заплакала на пресс-конференции после поражение от Ястремской
Европа09:25
Лилль объявил о подписании чемпиона мира и лучшего бомбардира в истории сборной Франции
Теннис09:00
Украинцы на Уимблдоне: победы Стародубцевой и Ястремской, Свитолина проведет второй матч
Бокс08:35
Деревянченко победил в первом бою после операции на руке
Другие страны08:10
Клубный чемпионат мира-2025: определены все чвертьфиналисты после побед Реала и Боруссии Дортмунд
Бокс07:50
"Он большой фаворит": Фроч сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа
Другие страны07:25
Боруссия Д благодаря дублю Гирасси выбила Монтеррей
Европа00:55
Тоттенхэм нацелился на лидера одного из принципиальных соперников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK