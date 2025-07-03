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"После жеребьевки подумала": Свитолина оценила победу Ястремской над Гауфф

Элина оценила уровень Уимблдона.
Сегодня, 11:00       Автор: Митя Шитко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) высказалась по поводу Уимблдона.

По словам спортсменки, она не была удивлена тем, что Даяна Ястремская обыграла Кори Гауфф в первом раунде.

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"Почему столько топов вылетели уже на старте турнира? Трудно сказать. В этом году действительно много неожиданных результатов. 

Самой большой неожиданностью для меня стал вылет Пегулы. Что касается Гауфф – я сразу после жеребьевки подумала, что Даяна сейчас в хорошей форме и она обыграет Коко, – сказала Свитолина", - приводит слова Свитолиной Чемпион.

Ранее сообщалось, что Костюк назвала причину вылета с Уимблдона.

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