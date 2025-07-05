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Свитолина рассказала, посетит ли реванш Усик - Дюбуа

Украинец призналась, что хотела бы попасть на один бой соотечественника.
Сегодня, 12:07       Автор: Митя Шитко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№13 WTA) высказалась по поводу обладателя титулов WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

Свитолина рассказала, что не сможет попасть на реванш украинца с Даниэлем Дюбуа, однако желает оказаться хотя бы на одном поединке Усика.

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"Я в то время уже буду в Украине, ведь там у меня запланированы мероприятия, мастер-классы. К сожалению, на бой не попаду, но очень бы хотела.

Буду смотреть в Украине, но надеюсь хотя бы раз попасть на бой Усика", – сказала Свитолина в интервью Чемпиону.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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