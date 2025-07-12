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Швёнтек повторила достижение Уимблдона более чем 100-летней давности

Полячка прекрасно показала себя.
Сегодня, 20:29       Автор: Василий Медвидь

В рамках финала Уимблдона Ига Швьонтек легко переиграла Аманду Анисимову.

Представительница Польши не отдала ни одного гейма за два сета. Швьонтек стала первой победительницей с 1911 года на Уимблдоне, которая выиграла финал, не проиграв ни одного гейма.

Ига стала лишь второй теннисисткой на всех турнирах Большого Шлема со старта открытой эры, которой это удалось. В 1988 году на Ролан Гаррос немка Штеффи Граф разгромила представительницу СССР Наташу Звереву.

Для Швьонтек эта победа на Уимблдоне стала первой в карьере.

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