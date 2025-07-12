Швьонтек легко выиграла свой первый Уимблдон в карьере

Полячка обыграла Аманду Анисимову, не отдав ей ни одного гейма.

В рамках финала Уимблдона в женском разряде полька Ига Швьонтек встретилась с Амандой Анисимовой из США.

Швьонтек была явной фавориткой на бумаге и подтвердила этот статус, на удивление легко переиграв свою оппонентку в двух сетах.

Ига выиграла со счетом 6:0, 6:0, не отдав Анисимовой ни одного гейма за весь матч.

Напомним, ранее сообщалось, что украинка стала финалисткой Уимблдона U-14.

Ига Швьонтек (Польша) - Аманда Анисимова (США) 6:0, 6:0

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