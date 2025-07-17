Двукратная финалистка Уимблдона объявила о приостановке карьеры

Финалистка Уимблдона в 2022 и 2023 годах Онс Жабер приостановила выступления на профессиональном уровне. Об этом туниска объявила в Instagram.

По словам Жабер, она займется своим здоровьем, поскольку в последнее время страдала от травм.

"Последние два года я очень сильно себя нагружала, боролась с травмами и сталкивалась со многими другими вызовами.

Но, глубоко в душе, я уже некоторое время не чувствую счастья на корте.

Теннис — такой прекрасный вид спорта. Но сейчас я чувствую, что пришло время сделать шаг назад и наконец поставить себя на первое место: дышать, выздоравливать и снова открыть для себя радость простой жизни", — сказала Онс.

Напомним, ранее сообщалось, что на US Open сыграет Свитолина и еще 3 украинки.

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