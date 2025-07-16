Свитолина и еще три украинки попали в основу US Open

Организаторы Открытого чемпионата США обнародовали список участниц одиночного разряда. В первом раунде турнира стартуют минимум четыре украинки, сообщает официальный сайт соревнований.

Вместе с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной в Нью-Йорке выступят Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. В альтернативный список попали Александра Олейникова и Валерия Страхова.

В прошлом году в основе US Open сыграли 6 украинских теннисисток. В частности, Костюк и Свитолина дошли до 3-го раунда. Зато Людмила Киченок в 2024 году завоевала титул в парном разряде.

К слову, ранее Ястремская преодолела стартовый раунд Hamburg Open.

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