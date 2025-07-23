Костюк установила самую длинную серию из поражений в карьере

Марта не может найти свою игру в текущем году.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) проиграла в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне Эмме Радукану из Великобритании (№46 WTA) - 6:7 (4:7), 4:6.

Для 23-летней Костюк это поражение стало шестым подряд в одиночном разряде турниров WTA и Grand Slam. Это самая длинная серия проигрышей в профессиональной карьере Костюк.

Кроме того, проигрыш в матче с Радукану стал пятым подряд в первом круге турниров WTA и Grand Slam в одиночном разряде.

В августе 2023 года у Марты была серия из четырех поражений подряд в одиночном разряде. Тогда украинка проиграла 4 матча подряд на турнирах: WTA 500 в Вашингтоне, WTA 1000 в Монреале, WTA 1000 в Цинциннати и на US Open 2023.

Последний раз в одиночном разряде турниров WTA или Grand Slam 23-летняя теннисистка побеждала 11 мая 2025 года в матче с представительницей Канады Лейлой Фернандес – 6:4, 6:2.

Напомним, что Костюк назвала свою самую большую спортивную мечту.

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