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Винус Уильямс сотворила сенсацию на турнире WTA и установила рекорд

45-летняя американка успешно начала свое выступление в Вашингтоне.
Сегодня, 12:00       Автор: Митя Шитко
Винус Уильямс / Getty Images
Винус Уильямс / Getty Images

Американка Винус Уильямс стартовала с победы на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

45-летняя теннисистка в первом круге победила американку Пейтон Стернс (№35 WTA) - 6:3, 6:4.

Винус стала самой старшей победительницей матча на турнирах WTA со времен 47-летней Мартины Навратиловой в 2004 году.

Для Уильямс это был первый одиночный матч с марта 2024 года. Также ее первая победа с августа 2023 года.

В следующем круге Винус сыграет с представительницей Польши Магдаленой Френх, которая на старте турнира победила украинку Юлию Стародубцеву.

Ранее сообщалось, что Костюк установила самую длинную серию из поражений в карьере.

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