Костюк забавно прокомментировала победу над Вондроушевой, которая перервала ее проиграшную серию

Украинка Марта Костюк высказалась о победе над Маркетой Вондроушовой.

Спортсменка поблагодарила Сандру Заневскую за то, что та заверила ее в том, что Костюк выиграет хотя бы один матч до конца года.

"Прошлые три месяца были тяжелыми для меня. Эта победа значит много для меня.

Спасибо своей тренерше, которая сказала мне, что я выиграю еще один матч до конца года, и вот мы здесь, а еще только июль", - заявила Марта.

Напомним, что теннисистка проиграла 6 матчей подряд до встречи с Вондроушовой.

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